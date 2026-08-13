Indorama Ventures veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Indorama Ventures stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1.02 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.130 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 136.04 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 117.55 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch