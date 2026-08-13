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13.08.2026 06:37:00
Indorama Ventures stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Indorama Ventures hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 1.02 THB. Im letzten Jahr hatte Indorama Ventures einen Gewinn von -0.130 THB je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 136.04 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.55 Milliarden THB in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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