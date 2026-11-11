Indorama Ventures präsentierte Quartalsergebnisse

Indorama Ventures präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Indorama Ventures -0.060 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18.71 Prozent auf 4.01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch