Indorama Ventures gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Indorama Ventures hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.35 THB. Im letzten Jahr hatte Indorama Ventures einen Gewinn von -0.190 THB je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22.23 Prozent auf 133.43 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109.16 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch