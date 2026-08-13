Indorama Ventures: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Indorama Ventures hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.02 THB gegenüber -0.130 THB im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Indorama Ventures im vergangenen Quartal 136.04 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indorama Ventures 117.55 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch