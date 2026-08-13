Indorama Ventures: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Indorama Ventures hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.31 USD. Im letzten Jahr hatte Indorama Ventures einen Gewinn von -0.040 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.18 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3.55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch