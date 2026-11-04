Indokem informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Indokem hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.15 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.150 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17.25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 403.0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 472.5 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch