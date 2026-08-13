Indogulf Cropsciences stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Indogulf Cropsciences hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.38 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Indogulf Cropsciences ein EPS von 0.800 INR je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1.69 Milliarden INR, gegenüber 1.89 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11.00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch