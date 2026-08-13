Indo US Bio-Tech gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Indo US Bio-Tech hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.51 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2.35 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.21 Prozent auf 329.9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 307.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch