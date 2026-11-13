Indo Tech Transformers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Indo Tech Transformers stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24.60 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Indo Tech Transformers ein EPS von 23.33 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.38 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.83 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch