Indo Tech Transformers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Indo Tech Transformers veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Indo Tech Transformers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24.20 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 18.05 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 2.28 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.64 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch