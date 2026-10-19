Indo Rama Synthetics (India) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Indo Rama Synthetics (India) äusserte sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 2.84 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Indo Rama Synthetics (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 0.940 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Indo Rama Synthetics (India) mit einem Umsatz von insgesamt 13.41 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9.83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch