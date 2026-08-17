Indo-National: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Indo-National präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.85 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.37 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Indo-National in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.16 Milliarden INR im Vergleich zu 1.19 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch