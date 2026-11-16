INDO MIM zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

INDO MIM gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 4.75 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 12.27 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch