Indo Farm Equipment: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Indo Farm Equipment stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1.12 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Indo Farm Equipment noch ein Gewinn pro Aktie von 1.04 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.15 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.04 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch