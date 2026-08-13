Indo Count Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Indo Count Industries hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.19 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.91 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25.89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.59 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.07 Milliarden INR ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1.20 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 10.74 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.ch