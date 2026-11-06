Indo Count Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Indo Count Industries hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6.66 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Indo Count Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57.48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.73 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10.62 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch