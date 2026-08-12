Indo Borax Chemicals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Indo Borax Chemicals hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 5.07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indo Borax Chemicals 3.18 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 703.6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 31.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 535.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch