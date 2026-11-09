Indo Borax Chemicals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Indo Borax Chemicals veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.47 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5.07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 589.4 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 578.5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch