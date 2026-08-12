Indo Asia Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Indo Asia Finance hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.11 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Indo Asia Finance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 54.30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 7.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch