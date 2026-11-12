Indo Asia Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Indo Asia Finance hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.10 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3.93 Prozent zurück. Hier wurden 3.4 Millionen INR gegenüber 3.6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch