Indo Amines veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Indo Amines veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.19 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.75 Milliarden INR – ein Plus von 30.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indo Amines 2.88 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch