Inditex steigert Gewinn und Umsatz im 1. Halbjahr deutlich

BARCELONA (Dow Jones)--Die Zara -Mutter Inditex hat im ersten Geschäftshalbjahr sowohl den Gewinn als auch den Umsatz deutlich gesteigert und dabei die Margen verbessert. Beim Umsatz hat Inditex die Erwartungen übertroffen, dank guter Zuwächse sowohl online als auch in den Geschäften.

Der Nettogewinn in den sechs Monaten per Ende Juli stieg laut Mitteilung auf 2,51 Milliarden Euro von 1,79 Milliarden Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, teilte der spanische Modekonzern, zu dem auch Bershka, Massimo Dutti und Pull&Bear gehören, mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) kletterte auf 3,16 Milliarden Euro von 2,43 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte auf 4,66 Milliarden Euro zu von 4,03 Milliarden Euro.

Die operative Marge verbesserte sich auf 18,8 Prozent von 16,4, die Bruttomarge lag bei 58,2 Prozent, so Inditex. Der Umsatz stieg auf 16,85 Milliarden Euro von 14,85 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 16,68 Milliarden Euro gerechnet, wie eine von Factset durchgeführte Umfrage ergab.

Für das Gesamtjahr rechnet Inditex weiterhin mit einer stabilen Bruttomarge plus oder minus 50 Basispunkte.

Inditex versucht in einem schwierigen Geschäftsumfeld mit immer noch hohen Lagerbeständen den Vorsprung vor den Wettbewerbern zu halten. Das in Stockholm ansässige Unternehmen H&M Hennes & Mauritz wird am Freitag seine Umsätze berichten.

