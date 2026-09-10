Inditex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Inditex hat am 09.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.480 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 11.01 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.08 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.534 EUR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 10.92 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.ch