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13.08.2026 06:37:00
Indiqube Spaces stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Indiqube Spaces hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.13 INR gegenüber -2.010 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38.47 Prozent auf 4.49 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0.420 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 4.24 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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