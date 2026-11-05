Indiqube Spaces: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Indiqube Spaces hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.28 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.480 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4.92 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Indiqube Spaces 3.67 Milliarden INR umgesetzt.

Experten hatten einen Verlust von 1.200 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 4.50 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.ch