IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.54 INR. Im Vorjahresviertel hatte IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV 0.870 INR je Aktie erwirtschaftet.

IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch