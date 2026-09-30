Indico Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Indico Resources lud am 28.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 CAD gegenüber -0.690 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.070 CAD gegenüber 0.320 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.ch