INDICAID(TM) COVID-19 Antigen-Schnelltest erhält Ausnahmegenehmigung von der US-amerikanischen Food and Drug Administration

HONG KONG und GARDEN GROVE, Kalif., 11. August 2021 /PRNewswire/ -- PHASE Scientific International LTD (PHASE Scientific), gab heute bekannt, dass sein INDICAID™ COVID-19 Antigen Schnelltest (INDICAID) am 29. Juli 2021 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) die Emergency Use Authorization (EUA) erhalten hat. Die FDA hat den Test für den professionellen Einsatz in Einrichtungen in den USA, die nicht den CLIA unterliegen, für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigen zugelassen. Abstriche im vorderen Nasenbereich können von einem Gesundheitsdienstleister entnommen werden oder unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft auch durch die Getesteten selbst vorgenommen werden. In Regionen ausserhalb der USA, z. B. in Hongkong, ist der Test als Selbsttest für Verbraucher zugelassen.

INDICAID erfordert keine speziellen Instrumente und kann in 20 Minuten mit einem sanften, flachen Nasenabstrich durchgeführt werden, während andere Tests ein tieferes Eindringen erfordern. INDICAID ist auch einer der ersten Antigen-Schnelltests, die die Entnahme und Prüfung von Chargenproben am Point of Care ermöglichen, da sein einzigartiges Gefäss zur Probenentnahme die Probe während des gesamten Entnahme- und Bereitstellungsprozesses schützt. Das Design gibt dem medizinischen Fachpersonal die Möglichkeit, eine grosse Anzahl von Proben gleichzeitig zu sammeln und die einzelnen Proben dann innerhalb von zwei Stunden in Chargen zu testen. Bis heute werden weltweit über zwei Millionen Kits in 30 Ländern verkauft.

„Unser Test wurde weltweit übernommen und wird in den verschiedensten Kontexten für Screeningtests eingesetzt. Von der Hongkonger Regierung, die INDICAID für die wöchentlichen Screenings von Beschäftigten im Gesundheitswesen verwendet, bis hin zur Verwendung in Einkaufszentren, Supermärkten und Schulen weltweit - unser Schnelltest hat sich als effektiv und effizient erwiesen,", sagte Dr. Ricky Chiu, Gründer und Chief Executive Officer von PHASE Scientific. „Wir sehen diese US-Notfallzulassung als Anerkennung der Bedeutung unserer Technologie und der Qualität unseres Produkts und freuen uns darauf, unsere Reichweite auf weitere Märkte auszudehnen, um unseren Teil zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie beizutragen."

Informationen zu Phase Scientific International LTD: PHASE Scientific ist ein wachstumsstarkes Biotech -Unternehmen, das von einem Team von Bioingenieuren der UCLA gegründet wurde. Die Organisation spezialisiert sich auf die Entwicklung von Hilfsmitteln, die den Menschen bessere Informationen über ihre Gesundheit liefern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hongkong und betreibt Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb in Hongkong, auf dem chinesischen Festland und in Südkalifornien. Für weiterführende Informationen: https://phasescientific.com/.

