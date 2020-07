IndiaStack est brillant ; la prochaine étape est de le rendre mondialement interopérable, a déclaré Shivananda, CTO de PayPal, lors du Global Fintech Fest

MUMBAI, Inde, 24 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le premier jour du Global Fintech Fest (GFF) 2020 - la plus grande rencontre virtuelle organisée sur deux jours et consacrée à la Fintech a vu naître de puissantes idées et prévisions émanant de plusieurs célèbres leaders mondiaux de la Fintech et des services BFSI.

Le GFF, avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds d'équipement des Nations unies (FENU), est organisé par la National Payments Corporation of India (NPCI) et le Fintech Convergence Council (FCC) de l'Internet & Mobile Association of India (IAMAI).

Lors d'une discussion informelle, Sri Shivananda, SVP et CTO de PayPal, a décrit comme 'brillante' l'interopérabilité d'IndiaStack associée au système Aadhaar et au programme Jan-Dhan Yojna (PMJDY) du Premier ministre indien Narendra Modi.

"Il n'y a pas de stack technique dans le monde dont le préfixe est le nom d'un pays. Ce que le gouvernement indien et les organismes de réglementation ont fait ensemble avec l'identité nationale commune, par le biais d'un système numérique et d'une API nationale commune pour les paiements, n'est rien d'autre que brillant. L'Inde est l'un des premiers pays à avoir une approche axée sur la plateforme, celle-ci étant sécurisée, robuste et fiable. C'est un modèle que de nombreux autres pays doivent suivre," a-t-il déclaré.

Amitabh Kant, PDG du NITI Aayog, groupe de réflexion politique du gouvernement indien, a déclaré que l'avenir des prêts sera phygital. Il parie gros sur les prêts numériques en tant que prochain grand moteur en matière de Fintech, porté par les prêts de détail. M. Kant a déclaré que la Fintech était l'étoile brillante de l'écosystème technologique et des startups indiennes, permettant une transition en douceur d'un environnement physiquement connecté à un environnement physiquement distant mais socialement connecté.

S'exprimant au sujet de l'inclusion financière, Sopnendu Mohanty, responsable de la division Fintech de l'Autorité monétaire de Singapour, a ajouté que le COVID avait clairement fait comprendre que le moment était venu de passer à des produits durables et résilients.

M. Mohanty a déclaré qu'il existait une excellente opportunité dans le secteur des services bancaires ouverts à l'échelle mondiale, avec une croissance attendue des services bancaires vidéo et immersifs au fur et à mesure que les marchés ASEAN passeront du réseau 4G au réseau 5G.

Faisant part de ses réflexions sur la croissance Fintech, P. Vasudevan, CGM-DPSS, Reserve Bank of India, a fait remarquer que l'organisme de réglementation a enregistré une croissance du TCAC de 58 % relatif au volume des transactions numériques au cours des 5 dernières années. Des événements importants, tels que la démonétisation et le COVID, ont véritablement changé la façon dont nous effectuons les paiements numériques, a-t-il déclaré. M. Vasudevan a estimé qu'au TCAC actuel, au cours des 5 à 6 prochaines années, les transactions numériques quotidiennes pourraient atteindre 3 à 15 billions de roupies en Inde. Il a ajouté que l'objectif des paiements numériques était d'avoir une inclusion financière.

Dans son discours d'ouverture, Dilip Asbe, Managing Director et PDG de NPCI, a déclaré : "Le succès phénoménal de notre plateforme d'UPI et la reconnaissance mondiale qu'elle a reçue témoignent en soi du chemin que nous avons parcouru en tant que nation : nous sommes passés de suiveurs à innovateurs et pionniers du secteur. La pandémie a été un grand catalyseur pour l'industrie, et nous visons à développer un écosystème dans lequel les transactions numériques sont exécutées à distance, peut-être par la majorité de notre population."

Le GFF a vu la participation de plus de 50 pays, plus de 100 intervenants et plus de 10 000 représentants ainsi que 75 exposants. Plus de 45 % des intervenants sont des membres de la communauté mondiale.

À propos du FCC

Le FCC de l'IAMAI représente l'écosystème indien des paiements, de la Fintech et des services BFSI. Le FCC encourage la collaboration et crée une synergie entre les sociétés BFSI et les startups de la Fintech. Le FCC interprète le cadre réglementaire et juridique, regroupe le feedback des acteurs de l'écosystème et communique avec les organismes de réglementation et les législateurs.

Pour tout complément d'information : www.iamai.in

Contacts auprès des médias :

Priyal Dave

priyal.dave@adfactorspr.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1215630/Global_Fintech_Fest_Logo.jpg