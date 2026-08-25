JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.08.2026 09:30:00
India’s Crude Import Bill Surges as Hormuz Shipping Rates Soar
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
17.08.26
|EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Santander kündigt neues Aktienrückkaufprogramm an - Aktie steigt (Dow Jones)
|
10.08.26
|Santander plant Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 2,1 Mrd US-Dollar (Dow Jones)
|
10.08.26
|EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
03.08.26
|EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.07.26
|So schätzen Analysten die Santander-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.07.26
|Santander-Aktie gefragt: ADS von Santander Brasil könnten von NYSE genommen werden (Dow Jones)
|
27.07.26
|EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.