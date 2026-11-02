Indian Toners Developers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Indian Toners Developers hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.07 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.04 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 411.2 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 388.6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch