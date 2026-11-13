Indian Terrain Fashions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Indian Terrain Fashions hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1.00 INR gegenüber -0.080 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.07 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Indian Terrain Fashions einen Umsatz von 1.01 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch