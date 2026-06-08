Indian Sucrose mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Indian Sucrose präsentierte in der am 05.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 15.01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Indian Sucrose 20.72 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 3.08 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 1.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indian Sucrose 3.12 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 17.90 INR. Im letzten Jahr hatte Indian Sucrose einen Gewinn von 22.09 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6.40 Prozent auf 5.11 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5.46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch