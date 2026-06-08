|
08.06.2026 06:37:00
Indian Sucrose mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Indian Sucrose präsentierte in der am 05.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 15.01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Indian Sucrose 20.72 INR je Aktie verdient.
Umsatzseitig standen 3.08 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 1.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indian Sucrose 3.12 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 17.90 INR. Im letzten Jahr hatte Indian Sucrose einen Gewinn von 22.09 INR je Aktie eingefahren.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6.40 Prozent auf 5.11 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5.46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur
Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt notierte vor dem Wochenende im Plus. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.