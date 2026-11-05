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05.11.2026 05:29:12
Indian Shares Surge As Oil Prices Slump
(RTTNews) - Indian shares opened on a buoyant note on Thursday, extending gains for a sixth consecutive session as global bond yields eased and Brent crude prices plummeted to $94 a barrel on hopes that the U.S.-Iran war could end soon.
Democrats' sweeping victory in the U.S. midterm elections along with diplomatic signals from Washington and Tehran have helped strip the risk premium out of crude.
The 30-share BSE Sensex was up 1,633 points, or 2.1 percent, at 78,934 in early trade, while the NSE Nifty index soared 475 points, or 2 percent, to 24,435.
Among the top gainers, Asian Paints, Indigo, Maruti Suzuki India and Bajaj Finance jumped 4-5 percent.
Bharti Airtel, LIC, Titan and Mahindra & Mahindra were moving higher ahead of their quarterly results due today.
Lenskart Solutions soared 5 percent after Q2 profit more than doubled.
Torrent Power advanced 1.7 percent on reporting a 13 percent rise in quarterly net profit.
Adani Power rose 1.6 percent. The company has entered into a 25-year power supply agreement with Uttarakhand Power Corporation Limited.
Nykaa tumbled 3 percent despite the company reporting a more than threefold jump in Q2 net profit.
Dabur India fell 2 percent despite reporting a 12 percent year-on-year rise in quarterly net profit.
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
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