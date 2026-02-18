Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’753 0.7%  SPI 18’961 0.7%  Dow 49’533 0.1%  DAX 24’998 0.8%  Euro 0.9130 0.1%  EStoxx50 6’022 0.7%  Gold 4’879 -2.3%  Bitcoin 52’011 -2.0%  Dollar 0.7701 0.0%  Öl 67.4 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swisscom874251Partners Group2460882Novartis1200526Siemens Energy56635536Richemont21048333Kühne + Nagel International2523886Santhera Pharmaceuticals127602882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla Model Y: Überraschender Spitzenreiter 2026!
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Warren Buffett setzt auf Japan-Aktien: So profitiert Berkshire Hathaway
Bitcoin-ETFs unter Druck: Institutionelle Investoren ziehen Gelder ab
Tesla-Aktie vor neuem Impuls? Musk stellt Serienproduktion des Semi 2026 in Aussicht
Suche...
Plus500 Depot
18.02.2026 05:43:34

Indian Shares Subdued As IT Stocks Slump On AI Concerns

(RTTNews) - Indian shares were subdued on Wednesday, with IT stocks coming under heavy selling pressure on concerns over artificial intelligence impacting the IT sector's business model.

The benchmark BSE Sensex slipped 190 points, or 0.2 percent, to 83,260 while the broader NSE Nifty index was down 58 points, or 0.2 percent, at 25,667.

Infosys lost 2.4 percent after introducing its AI-first value framework to help enterprises unlock AI value at scale. Peers TCS, Wipro, Tech Mahindra and HCL Technologies were down 1-2 percent.

Hexaware Technologies slumped 4.4 percent after launching an open version of RapidX. Eternal fell about 1 percent after it expanded partnership with OpenAI to boost artificial intelligence in Zomato, Blinkit, District and Hyperpure.

Adani Enterprises declined 1.4 percent after its subsidiary, Adani Road Transport, finalized the acquisition of a 49 percent stake in Sree Vishwa Varadhi Private Limited.

Dilip Buildcon jumped more than 3 percent on winning a Rs. 702 crore project from Narmada Water Resources, Water Supply & Kalpasar Department, Government of Gujarat.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!

Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17.02.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Kuehne + Nagel International AG, Cie Financiere Richemont SA, SGS SA
17.02.26 Wie Japan den Franken beeinflussen könnte
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
17.02.26 SMI-Höhenflug hält an
17.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rekordjagd geht weiter
16.02.26 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
16.02.26 Dividenden Könige – Was macht sie besonders? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’282.41 19.65 S7DB8U
Short 14’576.64 13.79 S21BUU
Short 15’141.67 8.75 S7ZBRU
SMI-Kurs: 13’752.84 17.02.2026 17:31:24
Long 13’169.71 19.79 SIJB0U
Long 12’859.02 13.66 SSQBNU
Long 12’306.16 8.81 SK3BMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Nachmittag positiv
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit roter Tendenz
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Verlusten
NVIDIA-Aktie nicht auf der Liste: Morgan Stanley setzt auf neun andere KI-Favoriten
Erste Schätzungen: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Microsoft-Aktie schwächelt: Einstiegschance oder Warnsignal?
SMI nach neuem Rekord weiter stark -- DAX nach Richtungssuche schliesslich stärker -- Wall Street letztlich stabil -- Nikkei beendet Handel tiefer
Hapag-Lloyd übernimmt ZIM - Aktie legt zu
Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz
JENOPTIK-Aktie legt zu: Rückgang bei Umsatz und Gewinn - Ausblick macht Hoffnung

Top-Rankings

KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
05:49 Zuckerberg sagt in Prozess um Social-Media-Sucht aus
05:49 Steinmeier spricht mit jordanischem König Abdullah II.
05:49 Nato übt schnelle Truppenverstärkung aus dem Süden
05:49 Software-Unternehmen Intershop legt Zahlen für 2025 vor
05:34 Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Gasversorgungssicherheit in Deutschland
05:34 Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Verhandlungen zum Ukraine-Krieg
05:34 Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Vetternwirtschaftsvorwürfen gegen AfD
05:34 Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Konjunktur
05:34 Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu deutscher Wirtschaftslage
05:34 Pressestimme: 'Volksstimme' zu Jobquote bei Ukrainern