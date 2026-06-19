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19.06.2026 06:48:46

Indian Shares Slump As IT Stocks Nosedive After Accenture's Weak Guidance

(RTTNews) - Indian shares were sharply lower in early trade on Friday, with IT stocks coming under heavy selling pressure after Accenture slashed its annual revenue growth forecast, raising concerns around the outlook for Indian IT companies.

The benchmark BSE Sensex was down 702 points, or 0.9 percent, at 76,702 while the broader NSE Nifty index fell by 187 points, or 0.8 percent, to 23,981.

Tech Mahindra, HCL Technologies, TCS and Infosys plummeted 4-8 percent.

Wipro tumbled 3.5 percent despite announcing the successful completion of a large multi-year data center migration project for METRO AG.

HDFC Bank fell 2 percent as the RBI extended Keki Mistry's term as interim part-time chairman of the bank until September 18, 2026.

Reliance Industries rose about half a percent ahead of its AGM today, with investors keenly awaiting updates regarding the proposed listing of Jio Platforms.

Bharat Forge gained 1 percent after its defense arm KSSL entered into a strategic partnership with U.S. military vehicle maker AM General.

Amber Enterprises rose about 1 percent after it entered into a manufacturing collaboration with Oppo Mobiles India Pvt. Ltd.

Diamond Power Infrastructure rallied 2.8 percent on fund raising reports.

In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

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SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18.06.26 Julius Bär: 15.01% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (52.5%) auf Galderma Group AG, Logitech International SA, Swiss Life Holding AG
18.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Weltraumwirtschaft – In der Umlaufbahn/Hochtief – Vom Bauwert zur KI-Story
18.06.26 SMI rückt weiter vor
18.06.26 Marktüberblick: Banken haussieren – Autowerte unter Druck
17.06.26 Ein Friedensabkommen, über das noch verhandelt wird
16.06.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Novartis, Swiss Re, Swisscom, UBS
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’352.30 19.32 SQEBJU
Short 14’652.88 13.68 S8QBNU
Short 15’181.98 8.91 S3CBNU
SMI-Kurs: 13’765.83 18.06.2026 17:30:04
Long 13’215.62 19.88 SXBKNU
Long 12’913.47 13.95 SE2BZU
Long 12’336.03 8.80 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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