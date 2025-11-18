|
18.11.2025 03:42:12
Indian Shares Set To Follow Global Peers Lower
(RTTNews) - Indian shares look set to open on a sluggish note Tuesday as concerns prevail over tech valuations and the outlook for U.S. interest rates.
On the trade front, White House Economic Adviser Kevin Hassett noted in an interview to CNBC that the U.S.-India relationship is "complicated" but a deal between the two countries would be reached soon.
Benchmark indexes Sensex and Nifty rose around half a percent each on Monday, with underlying sentiment supported by a resounding victory for the BJP-led NDA in the Bihar elections and optimism surrounding a potential India-U.S. trade deal.
The rupee pared intraday losses to settle 3 paise higher at 88.63 against the dollar.
Foreign investors net bought shares worth Rs 442 crore on Monday, while domestic institutional investors net bought to the extent of Rs 1,466 crore, according to provisional exchange data.
Asian markets were deep in the red this morning while gold extended losses for a fourth straight session, weighed down by a firm dollar amid diminished prospects of a Fed rate cut next month.
Oil prices were slightly lower as investors weighed the impact from an emerging global surplus against U.S. sanctions on Russia.
U.S. stocks declined overnight to reach their lowest levels in a month as investors braced for delayed September jobs data and earnings from Nvidia.
The Dow dipped 1.2 percent, the tech-heavy Nasdaq Composite gave up 0.8 percent and the S&P 500 fell 0.9 percent.
European stocks closed firmly in the red on Monday amid dwindling Fed rate-cut bets. The pan European Stoxx 600 slid half a percent.
The German DAX lost 1.2 percent, France's CAC 40 shed 0.6 percent and the U.K.'s FTSE 100 slipped 0.2 percent.
ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.
Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: US-Börsen letztlich mit Verlusten -- SMI schliesst schwächer -- DAX beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schliesslich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt war am Montag ein schwächerer Handel zu beobachten. Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenauftakt kräftig abwärts. Die US-Börsen schlossen ebenso leichter. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.