25.02.2026 
25.02.2026 03:33:31

Indian Shares Seeking Rebound; IT Stocks In Focus

(RTTNews) - Indian shares are seen opening on a positive note Wednesday, tracking firm cues from global markets.

Concerns about the disruptive effects of artificial intelligence eased somewhat after AI startup Anthropic PBC emphasized partnerships with companies, adding its Claude chatbot technology will integrate with, rather than displace, existing businesses.

Benchmark indexes Sensex and Nifty slumped by 1.3 percent and 1.1 percent, respectively on Tuesday, with uncertainties over the India-U.S. trade deal, U.S.-Iran tensions and worries over AI-related disruptions weighing on markets.

The rupee settled 6 paise lower at 90.95 against the U.S. dollar amid a firm greenback and higher crude oil prices.

Foreign investors net sold shares worth Rs 103 crore on Tuesday while domestic institutional investors net bought shares to the extent of Rs 3,161 crore, according to provisional exchange data.

Asian markets followed Wall Street higher this morning ahead of Nvidia's earnings report due later in the day.

Treasuries edged lower, the dollar index was little changed, and gold surged toward $5,200 an ounce ahead of President Trump's annual State of the Union (SOTU) address to Congress.

Oil prices held near seven-month highs as traders weighed the risk of possible military escalation in the Middle East ahead of nuclear talks between the United States and Iran this week.

U.S. stocks bounced back overnight as tech stocks rebounded from recent losses and a survey showed consumer sentiment picked up pace in February.

Trump's imposition of a 10 percent global tariffs under a different legal framework, rather than the 15 percent tariffs announced earlier, also helped spur some relief over his trade agenda.

The tech-heavy Nasdaq Composite surged 1 percent as AMD announced a major supply deal with Meta.

The Dow and the S&P 500 both added around 0.8 percent after suffering heavy losses in the previous session.

European stocks ended mixed on Tuesday, with a resurgence in trade uncertainty coupled with artificial-intelligence disruption concerns keeping investors on edge.

The pan-European Stoxx 600 added 0.2 percent. The German DAX and the U.K.'s FTSE 100 both closed marginally lower while France's CAC 40 edged up by 0.3 percent.

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025
SAP-Aktie zwischen Handelsrisiken und KI-Konkurrenz: Teradata-Deal sorgt nicht für Entlastung
Rüstungsaktien im Rückwärtsgang: Was Anleger zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS wissen sollten
SMI nach Rekord letztlich unter 14'000 Punkten -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Wall Street schliessen weit im Plus -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag Verlust reich
Novo Nordisk-Aktie schwächer: US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy sollen massiv sinken
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag gefragt
Coinbase, Block & Co. unter Druck: Krypto-Aktien fallen - warum Strategy dennoch unbeirrt Bitcoin nachkauft

