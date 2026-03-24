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24.03.2026 05:43:05
Indian Shares Rebound After Trump's Comment To End War In Iran
(RTTNews) - Indian shares opened on a positive note Tuesday, tracking firm cues from global markets after U.S. President Donald Trump said that the U.S. and Iran have had "very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of hostilities in the Middle East" and therefore he has instructed the military to postpone any strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for five days. However, Iran denied these talks had happened.
The benchmark BSE Sensex was up 652 points, or 0.9 percent, at 73,348 in early trade while the broader NSE Nifty index rose by 202 points, or 0.9 percent, to 22,713.
Among the top gainers, Larsen & Toubro, Eternal, Asian Paints, BEL, UltraTech Cement, Kotak Mahindra Bank and Indigo were up 2-3 percent.
Oil explorer ONGC rose 1.4 percent and Oil India added 1 percent as Brent crude prices surged more than 4 percent after plunging 10 percent in the New York trading session overnight.
HDFC Bank gained 1.2 percent. The private sector bank has hired external law firms to review the resignation of former part-time chairman Atanu Chakraborty.
Coal India fell 2.7 percent after its board approved a corporate guarantee of Rs. 3,160 crore in favor of its subsidiary CIL Rajasthan Akshay Urja Limited (CRAUL).
Wipro climbed 1 percent after expanding its presence in South Korea.
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
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Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
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