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15.07.2026 07:03:30

Indian Shares Open Higher As Fed-hike Fears Ease

(RTTNews) - Indian shares opened higher on Wednesday after U.S. President Donald Trump backed away from his threat to charge a 20 percent toll on all cargo going through the Strait of Hormuz and data showed U.S. headline and core inflation eased in June, prompting traders to scale back their expectations for Federal Reserve rate hikes this year.

The benchmark 30-share BSE Sensex was up 564 points, or 0.7 percent, at 77,629, after having fallen 0.7 percent on Tuesday to snap a three-session winning streak. The broader NSE Nifty index edged up by 163 points, or 0.7 percent, to 24,216.

Among the top gainers, SBI, Bajaj Finance, Indigo and UltraTech Cement were up around 2 percent each.

Union Bank of India gained 1 percent, HDFC Life Insurance Company rose over 2 percent and ICICI Prudential Life Insurance Company added 1.4 percent ahead of their earnings results due today.

Tata Elxsi slumped 5 percent as its Q1 results failed to impress investors. L&T Technology Services jumped 6 percent after the engineering and technology services company reported a healthy increase in quarterly profit and revenue.

Delhivery fell more than 1 percent after its wholly owned financial arm received Type II NBFC-ND registration approval from the RBI.

Jammu & Kashmir Bank rallied 3.3 percent after announcing it would divest a 0.5 percent stake in PNB MetLife India Insurance Company to MetLife International Holdings for Rs. 120.1 crore.

Hero MotoCorp gained 0.7 percent after it approved an additional investment of up to Rs. 10 billion in its associate company, Ather Energy. Shares of the latter soared 7 percent.

In eigener Sache

Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz

Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.

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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’797.09 19.68 SJUBNU
Short 15’106.75 13.72 SLSB2U
Short 15’650.45 8.97 S1BOOU
SMI-Kurs: 14’241.77 14.07.2026 17:31:48
Long 13’625.85 19.68 SMB1YU
Long 13’316.91 13.85 S1B77U
Long 12’734.40 8.86 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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