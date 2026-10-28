|
28.10.2026 05:25:39
Indian Shares Notably Lower As IT Stocks Drag
(RTTNews) - Indian shares fell notably in early trade on Wednesday, with Information technology stocks coming under heavy selling pressure after an AI-fueled tech rally sent U.S. stocks to a higher close on Tuesday.
The benchmark 30-share BSE Sensex dropped 500 points, or 0.7 percent, to 73,100 while the broader NSE Nifty index was down 114 points, or half a percent, at 22,635.
HCL Technologies, TCS, Tech Mahindra, Mphasis and Infosys plummeted 3-4 percent amid renewed optimism surrounding artificial intelligence in global markets as Meta Platforms Inc.'s upsized $25 billion share sale ended five times oversubscribed, Broadcom announced a $63 billion AI hardware deal, and Oracle expanded its OpenAI and Nvidia partnerships.
Shares of Jio Platforms traded at Rs. 1,368 on market debut, compared with the initial public offering price of Rs. 1,119 per share.
Reliance Industries fell about 1 percent ahead of a board meeting on October 30 to consider its quarterly earnings results.
Hindustan Unilever, Adani Ports and Special Economic Zone, and Adani Enterprises all fell over 1 percent ahead of their Q2 earnings results due today.
Larsen & Toubro soared 4.6 percent as it reported a 33 percent year-on-year increase in Q2 consolidated profit after tax.
Bajaj Auto climbed 3.3 percent as it posted a 35 percent rise in quarterly profit.
Tata Capital climbed 3.4 percent after quarterly profit jumped 51 percent from last year, driven by loan expansion, increased interest income and lower credit costs.
Maruti Suzuki India was little changed after posting a 26 percent year-on-year drop in its quarterly profit.
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI schliesst höher -- DAX schlussendlich in Grün -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte Gewinne verzeichnen, während der deutsche Leitindex zulegte. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.