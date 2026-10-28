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28.10.2026 05:25:39

Indian Shares Notably Lower As IT Stocks Drag

(RTTNews) - Indian shares fell notably in early trade on Wednesday, with Information technology stocks coming under heavy selling pressure after an AI-fueled tech rally sent U.S. stocks to a higher close on Tuesday.

The benchmark 30-share BSE Sensex dropped 500 points, or 0.7 percent, to 73,100 while the broader NSE Nifty index was down 114 points, or half a percent, at 22,635.

HCL Technologies, TCS, Tech Mahindra, Mphasis and Infosys plummeted 3-4 percent amid renewed optimism surrounding artificial intelligence in global markets as Meta Platforms Inc.'s upsized $25 billion share sale ended five times oversubscribed, Broadcom announced a $63 billion AI hardware deal, and Oracle expanded its OpenAI and Nvidia partnerships.

Shares of Jio Platforms traded at Rs. 1,368 on market debut, compared with the initial public offering price of Rs. 1,119 per share.

Reliance Industries fell about 1 percent ahead of a board meeting on October 30 to consider its quarterly earnings results.

Hindustan Unilever, Adani Ports and Special Economic Zone, and Adani Enterprises all fell over 1 percent ahead of their Q2 earnings results due today.

Larsen & Toubro soared 4.6 percent as it reported a 33 percent year-on-year increase in Q2 consolidated profit after tax.

Bajaj Auto climbed 3.3 percent as it posted a 35 percent rise in quarterly profit.

Tata Capital climbed 3.4 percent after quarterly profit jumped 51 percent from last year, driven by loan expansion, increased interest income and lower credit costs.

Maruti Suzuki India was little changed after posting a 26 percent year-on-year drop in its quarterly profit.

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Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’186.54 19.92 SYBKYU
Short 15’495.69 13.98 SNBC4U
Short 16’089.03 8.87 S0B82U
SMI-Kurs: 14’597.63 27.10.2026 17:31:55
Long 13’985.71 19.52 SWBSHU
Long 13’668.55 13.72 SKBVGU
Long 13’097.42 8.95 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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