|
17.03.2026 05:18:53
Indian Shares Modestly Higher In Early Trade; IT Stocks Tumble
(RTTNews) - Indian shares were modestly higher in early trade on Tuesday, tracking firm cues from global markets.
A cautious undertone prevailed as oil prices rebounded nearly 3 percent after ending sharply lower in the New York trading session overnight amid efforts to help secure the Strait of Hormuz.
The benchmark BSE Sensex was up 144 points, or 0.2 percent, at 75,647 after rising 1.3 percent in the previous session, driven by a late-session rally following reports that two Indian-flagged oil tankers have safely crossed the Strait of Hormuz. The broader NSE Nifty index edged up by 12 points to 23,420.
Tata Steel, IndiGo, Bharti Airtel, Maruti Suzuki India, Mahindra & Mahindra and Eternal surged 1-3 percent while IT stocks such as TCS, Infosys, Tech Mahindra and Wipro fell 1-2 percent.
Reliance Industries was slightly higher after it has entered into a binding long-term agreement to supply green ammonia to South Korea's Samsung C&T Corporation.
Tata Motors gained 1 percent after hiking prices of its commercial vehicles.
RailTel Corporation of India added 1 percent on bagging a Rs. 42.63 crore work order from the National Informatics Centre Services.
Ola Electric Mobility fell about 2 percent on reports that it plans to raise Rs. 2,000 crore by divesting a stake in its battery subsidiary, Ola Cell Technologies (OCT).
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich im Plus -- DAX schliesst freundlich -- US-Handel endet mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich leicht im Minus
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen präsentierten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.