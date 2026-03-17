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17.03.2026 05:18:53

Indian Shares Modestly Higher In Early Trade; IT Stocks Tumble

(RTTNews) - Indian shares were modestly higher in early trade on Tuesday, tracking firm cues from global markets.

A cautious undertone prevailed as oil prices rebounded nearly 3 percent after ending sharply lower in the New York trading session overnight amid efforts to help secure the Strait of Hormuz.

The benchmark BSE Sensex was up 144 points, or 0.2 percent, at 75,647 after rising 1.3 percent in the previous session, driven by a late-session rally following reports that two Indian-flagged oil tankers have safely crossed the Strait of Hormuz. The broader NSE Nifty index edged up by 12 points to 23,420.

Tata Steel, IndiGo, Bharti Airtel, Maruti Suzuki India, Mahindra & Mahindra and Eternal surged 1-3 percent while IT stocks such as TCS, Infosys, Tech Mahindra and Wipro fell 1-2 percent.

Reliance Industries was slightly higher after it has entered into a binding long-term agreement to supply green ammonia to South Korea's Samsung C&T Corporation.

Tata Motors gained 1 percent after hiking prices of its commercial vehicles.

RailTel Corporation of India added 1 percent on bagging a Rs. 42.63 crore work order from the National Informatics Centre Services.

Ola Electric Mobility fell about 2 percent on reports that it plans to raise Rs. 2,000 crore by divesting a stake in its battery subsidiary, Ola Cell Technologies (OCT).

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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16.03.26 UniCredit greift nach der Commerzbank
16.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Geldpolitik in Serie
16.03.26 SMI verlangsamt Talfahrt
16.03.26 Marktüberblick: Versorgeraktien im Rallymodus
13.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Nvidia
12.03.26 Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.03.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Schneider Electric SE
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’426.11 19.16 BDASDU
Short 13’679.77 13.81 SHRB5U
Short 14’190.26 8.92 S7LBMU
SMI-Kurs: 12’894.15 16.03.2026 17:30:00
Long 12’343.70 19.60 S9VBDU
Long 12’079.41 13.96 SXMBOU
Long 11’550.50 8.92 SKCBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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