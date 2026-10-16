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16.10.2026 06:53:52

Indian Shares Modestly Higher In Choppy Trade; IT Stocks Extend Surge

(RTTNews) - Indian shares were modestly higher in choppy trade on Friday after posting strong gains in the previous session, led by banking and information technology stocks.

The benchmark 30-share BSE Sensex was up 237 points, or 0.32 percent, at 74,552 while the NSE Nifty index rose 109 points, or half a percent, to 23,115.

Wipro soared 4.6 percent after its second-quarter revenue beat estimates.

Tech Mahindra jumped 6.5 percent after beating second-quarter revenue expectations on the back of robust deal wins.

LTM surged 1.7 percent, Urban Company advanced 1.6 percent and Bajaj Housing Finance gained half a percent ahead of their earnings results due today.

Reliance Industries fell about 2 percent after issuing an update on its satellite services business.

Yes Bank tumbled 2.2 percent, extending losses from the previous session. S&P Global Ratings said the Supreme Court ruling against the bank on the Rs. 8,415 crore write-off of AT-1 bonds would not affect its ratings, though it would weigh on earnings.

Persistent Systems slumped 4 percent after reporting a 25 percent fall in Q2 profit. Jio Financial Services fell about 1 percent after second-quarter profit halved in the absence of a one-time dividend income benefit recorded in the year-ago period.

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’882.75 19.36 SD2BJU
Short 15’160.74 13.99 SOOB1U
Short 15’729.44 8.91 SABWMU
SMI-Kurs: 14’349.51 15.10.2026 17:31:43
Long 13’699.63 19.62 SZC0BU
Long 13’388.84 13.72 SWBZHU
Long 12’835.51 9.00 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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