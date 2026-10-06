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ETF Sparplan
06.10.2026 06:38:59

Indian Shares Modestly Higher In Cautious Trade

(RTTNews) - Indian shares were modestly higher in early trade on Tuesday, extending gains from the previous session amid diminished expectations for another Federal Reserve interest-rate hike in October.

The benchmark 30-share BSE Sensex was up 300 points, or 0.4 percent, at 72,685 while the NSE Nifty index edged up by 97 points, or 0.4 percent, to 22,652.

Axis Bank rose 1.2 percent after reporting a 23 percent increase in Q2 gross advances.

Kotak Mahindra Bank soared nearly 4 percent after its Q2 business updated highlighted strong credit deployment and deposit growth.

IndusInd Bank advanced 1.8 percent on reporting 11 percent growth in Q2 advances.

Tata Group retail arm Trent skyrocketed 10 percent as it reported a 23 percent year-on-year surge in Q2FY27 standalone revenue.

Zydus Lifesciences gained 1.7 percent. The company has joined hands with MSN Laboratories to launch riociguat tablets in the United States.

BGR Energy Systems jumped 5 percent after it entered into a Master Restructuring Agreement with National Asset Reconstruction Company for the restructuring of outstanding debt of Rs 3,736 crore.

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’244.10 19.80 S0BAJU
Short 14’546.98 13.80 SRB97U
Short 15’086.78 8.87 S4B3QU
SMI-Kurs: 13’703.53 05.10.2026 17:30:30
Long 13’114.63 19.24 SJBCVU
Long 12’823.18 13.66 SGHBWU
Long 12’276.07 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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