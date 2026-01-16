Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’495 0.2%  SPI 18’595 0.3%  Dow 49’442 0.6%  DAX 25’352 0.3%  Euro 0.9325 0.1%  EStoxx50 6’041 0.6%  Gold 4’617 -0.2%  Bitcoin 76’792 -1.0%  Dollar 0.8034 0.4%  Öl 63.9 -2.4% 
Tesla-Aktie im Visier: Tesla Semi im Rampenlicht - Video zeigt Fortschritte beim Schnellladen
US-Ökonom Peter Schiff kritisiert Strategys Bitcoin-Strategie scharf
Hybrid replizierende ETFs: Chancen und Risiken im Blick
AMD-Aktie 2026 im Check: Experte warnt vor turbulenten Zeiten für NVIDIA-Rivalen
Meta Platforms-Aktie im Fokus: Kooperation mit Google könnte NVIDIA unter Druck setzen
16.01.2026 05:05:58

Indian Shares Modestly Higher As IT Stocks Surge

(RTTNews) - Indian shares eked out modest gains in early trade on Friday, with information technology stocks leading the surge.

The benchmark BSE Sensex was up 218 points, or 0.3 percent, at 83,600 while the broader NSE Nifty index edged up by 32 points, or 0.1 percent, to 25,698.

Infosys rallied 4 percent after unexpectedly raising its revenue forecast.

Peer Wipro surged nearly 3 percent, Tech Mahindra added 2.7 percent and Tata Technologies rose about 1 percent ahead of their earnings results due today.

Reliance Industries gained half a percent ahead of its earnings release.

Jio Financial Services rose over 1 percent after total income more than doubled year-on-year during the third quarter ended December.

HDB Financial Services jumped 2 percent after Q3 profit surged 36 percent from last year.

NBCC India climbed 1.1 percent on winning a Rs. 55.02 crore contract from Indian Overseas Bank.

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Weltraumwirtschaft – Der Countdown läuft/US-Banken – Fitnesscheck an der Wall Street
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
15.01.26 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
15.01.26 SMI gegen den Trend fester
13.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’018.76 19.51 SGZBPU
Short 14’290.18 13.95 SJJBGU
Short 14’833.17 8.92 STRBXU
SMI-Kurs: 13’494.67 15.01.2026 17:30:00
Long 12’924.08 19.95 SI9BZU
Long 12’606.07 13.60 SO0BYU
Long 12’083.19 8.95 S99BXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

TSMC-Aktie im Fokus: NVIDIA-Auftragsfertiger überzeugt mit Quartalsgewinn in Rekordhöhe
Partners Group-Aktie klettert kräftig: Verwaltetes Vermögen in 2025 gesteigert
DroneShield-Aktie zieht an: Neue Aufträge in Sicht - Verteidigungsfantasie blüht auf
Aktien von TKMS, Rheinmetall & RENK im Minus: Gewinnmitnahmen oder nachhaltige Schwäche?
BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag im Plus
Meta Platforms-Aktie im Fokus: Kooperation mit Google könnte NVIDIA unter Druck setzen
Hochdorf ruft Bimbosan-Babynahrung zurück
thyssenkrupp: IG Metall gegen weiteren Stellenabbau - Aktie dreht ins Minus
SMI schliesst nach Rekord etwas fester -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen gehe stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen beenden Handel leichter
BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
finanzen.net News

Datum Titel
05:34 Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Grönland/Merz
05:34 Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Arbeitszeitgesetz und Bürokratieabbau
05:34 Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trump und Grönland
05:34 Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Bundeswehrsoldaten/Grönland
05:34 Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Bürgergeld-Reform
05:34 Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Tierhaltungs-Labels bei Schweinfleisch
05:34 Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu BIP 2025
05:34 Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Erhard-Gipfel/Interessenskonflikte
05:34 Pressestimme: 't-online' zu Grönland
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten