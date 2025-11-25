|
25.11.2025 05:37:14
Indian Shares Marginally Higher In Early Trade
(RTTNews) - Indian shares opened slightly higher on Tuesday, mirroring firm cues from global markets amid AI optimism, hopes for a Federal Reserve cut in December and signs of progress in discussions to end the Russia-Ukraine war.
The benchmark BSE Sensex was up 76 points, or 0.1 percent, at 84,977 in early trade while the broader NSE Nifty index edged up by 26 points, or 0.1 percent, to 25,985.
Among the top gainers, Reliance Industries and Eternal both rose over 1 percent.
Bharat Electronics rose about 1 percent after it signed a joint venture cooperation agreement with France's Safran Electronics.
Paras Defence climbed 1.2 percent after it entered into an MoU with the Inter-University Accelerator Centre (IUAC) in New Delhi to collaborate on developing commercial-grade MRI magnet systems in India.
Dr Reddy's Laboratories advanced 1.4 percent on receiving European Commission approval for AVT03 (denosumab), a proposed biosimilar to Prolia and Xgeva.
Ceigall India gained 1 percent after winning a contract from REC Power Development & Consultancy for a 35-year infrastructure project worth Rs. 585 million annually.
Pavna Industries rallied 3.3 percent. The company has outlined plans to invest Rs. 250 crores over the next three to five years in Uttar Pradesh.
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliessen stärker -- US-Handel endet mit Gewinnen -- Asiens Börsen am Montag letztlich höher -- Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag fester, während auch das deutsche Börsenbarometer Zuschläge verbuchte. An den US-Börsen ging es aufwärts. In Fernost waren zum Wochenbeginn überwiegend Gewinne zu erkennen.