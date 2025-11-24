Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'633 0.7%  SPI 17'342 0.5%  Dow 46'245 1.1%  DAX 23'092 -0.8%  Euro 0.9309 0.2%  EStoxx50 5'515 -1.0%  Gold 4'066 -0.3%  Bitcoin 68'239 -2.3%  Dollar 0.8084 0.3%  Öl 62.5 -1.1% 
Zahlreiche Verkäufe: So hat die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 investiert
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Web3-Plattform DappRadar macht dicht - Token unter Druck
NIO-Aktie im Blick: Kommt der erste Quartalsgewinn? NIO muss liefern
Elon Musks Zukunftsplan: Roboter regieren, Geld verschwindet
24.11.2025 05:36:07

Indian Shares Hold Steady In Early Trade

(RTTNews) - Indian shares held steady in early trade on Monday, tracking mostly positive cues from global markets.

The benchmark BSE Sensex was up 58 points, or 0.1 percent, at 85,290, after having snapped its two-day winning streak on Friday. The broader NSE Nifty index edged up by 28 points to 26,095.

Kotak Mahindra Bank was little changed after announcing a 1:5 stock split.

InterGlobe Aviation, IndiGo's parent company, rose about 1 percent. The stock has joined the 30-stock Sensex index, replacing Tata Motors Passenger Vehicles.

Tata Consultancy Services edged up slightly despite an adverse U.S. appeals court ruling in its long-running legal battle with DXC Technology.

Rail Vikas Nigam gained 1 percent after it emerged as the lowest bidder for a Rs. 180.77-crore Northern Railway project.

Natco Pharma fell nearly 1 percent. The U.S. health regulator has issued seven procedural observations following an inspection of its Manali API facility.

Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Gold, Öl & Co. in KW 47: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
RBC Capital Markets: Sector Perform für Commerzbank-Aktie
Ethereum Kurs Prognose: Das spricht für eine Erholung
Indian Shares Hold Steady Before Nvidia Earnings
Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
