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20.04.2026 06:29:02

Indian Shares Give Up Early Gains As US-Iran Tensions Return To Haunt

(RTTNews) - Indian shares were subdued on Monday, giving up early gains as Middle East tensions escalated over the weekend and the Strait of Hormuz remained closed, leading to wild swings in energy markets.

Iran rejected further negotiations under U.S. pressure, insisting on Hormuz rights amid ceasefire violations and disputed U.S. claims.

The benchmark BSE Sensex was down 122 points, or 0.2 percent, at 78,371 while the broader NSE Nifty index slid by 62 points, or 0.3 percent, to 24,291.

Among the prominent decliners, Maruti Suzuki India, HDFC Bank, Tata Steel, Titan Company, HCL Technologies, Mahindra & Mahindra, IndiGo and Eternal were down between 1 percent and 1.6 percent.

BHEL fell about 1 percent after withdrawing its acceptance of the LOI issued by MB Power for supply of power equipment for Anuppur Thermal Power project.

Adani Power gained nearly 2 percent after expanding into nuclear energy space with the incorporation of a new step-down entity.

Dredging Corporation of India soared 6 percent after signing a major fuel supply pact with Indian Oil Corporation.

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Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:

Tech-Giganten unter Druck
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Weitere Value-Kandidaten
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Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’877.71 19.96 B94SVU
Short 14’159.92 13.87 B0PS9U
Short 14’698.11 8.84 S1MBTU
SMI-Kurs: 13’426.72 17.04.2026 17:31:42
Long 12’816.26 19.96 SJYBLU
Long 12’531.42 13.94 S33BNU
Long 11’989.25 8.90 SNLBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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