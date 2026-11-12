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12.11.2026 11:39:16

Indian Shares Give Up Early Gains Amid Fed Concerns

(RTTNews) - Indian shares gave up early gains to end on a flat note on Thursday, as persistent geopolitical tensions in the Middel East and Russia along with a widening controversy surrounding Nvidia CEO Jensen Huang prompted traders to book profits at higher levels after recent strong gains.

Oil prices were largely unchanged today after a senior Iranian official rejected one of Washinton's key conditions for peace talks, stating that the country would not surrender "a single atom" of its enriched material.

Mohammed Bagher Ghalibaf, Iran's parliament speaker and top negotiator, has told AI Jazeera that Tehran is waiting for an official U.S. response to its seven conditions for ending war and that the Strait of Hormuz will "never return" to its status prior to the U.S.-Israel war on Iran.

Elsewhere, Russia's military said that it had carried out a massive overnight strike on military factories across Ukraine, causing explosions.

Rising yields and a stronger dollar in international markets, which climbed to a 19-month high on expectations of further tightening by the Federal Reserve, also kept markets under pressure.

According to the CME FedWatch Tool, markets are fully pricing in a 25-bps Federal Reserve rate hike next month, with the probability of a larger 50-basis-point move currently standing at 11 percent.

The 30-share BSE Sensex gave up all early gains to end little changed at 81,911.01, while the NSE Nifty index inched up by 44.30 points, or 0.18 percent, to 25,299.35.

The BSE mid-cap and small-cap indexes rose 0.7 percent and 1 percent, respectively.

The market breadth was strong on the BSE, with 2,533 shares rising while 1,916 shares fell and 238 shares closed unchanged.

Among the top gainers, ICICI Bank, Bajaj FinServ, BEL, SBI and Bajaj Finance rose 1-3 percent.

Among those that fell, Hindustan Unilever led losses to close almost 3 percent lower as regulatory scrutiny intensifies over misleading food product claims.

Tata Steel, UltraTech Cement, Larsen & Toubro, NTPC, HCL Technologies, Titan Company, Mahindra & Mahindra, TCS, Power Grid Corp and Maruti Suzuki India dropped 1-2 percent.

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’787.83 19.81 SRPBPU
Short 16’101.91 13.87 SBSIBU
Short 16’741.33 8.70 SHBXBU
SMI-Kurs: 15’162.51 12.11.2026 11:50:27
Long 14’550.67 19.81 S0VVBU
Long 14’223.28 13.94 SPB0BU
Long 13’620.85 8.99 S3B2LU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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